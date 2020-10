«Vicini al Ministro Boccia per le minacce via social, vada avanti con decisione»

“Siamo vicini al Ministro Boccia per le gravi e vergognose minacce subite attraverso i social network. L’istigazione all’odio e alla violenza è l’arma di chi non riesce a sostenere un dibattito civile e democratico. Un atteggiamento inqualificabile che condanniamo fermamente. Come accaduto non più tardi di due mesi fa per altre minacce via social, rinnoviamo la nostra solidarietà e quella della Comunità Biscegliese al nostro concittadino On. Francesco Boccia, inviandogli il nostro ideale abbraccio e invitandolo a non farsi intimorire e ad andare avanti con decisione nel suo lavoro, ancor più centrale e delicato in questa complicata fase emergenziale che stiamo attraversando”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.