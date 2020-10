Due alunni positivi al Covid a Bisceglie, erano già in isolamento

“Due fratelli che frequentano il plesso scolastico “Sergio Cosmai” di Carrara Reddito (afferente al IV Circolo), uno di scuola dell’infanzia e uno di scuola primaria, sono risultati positivi al Covid-19. I due bambini erano già in isolamento domiciliare perché tempestivamente individuati come “contatti stretti” di un caso positivo, la loro mamma, dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bt – Sisp di Bisceglie che quotidianamente è al lavoro per le indagini epidemiologiche fondamentali, come in questo caso, per contenere la diffusione del contagio con i provvedimenti cautelativi di isolamento domiciliare".

Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che questa mattina si è subito messo in contatto con la Dirigenza scolastica.



"Sottoposti immediatamente a tampone nei giorni scorsi - prosegue -, è purtroppo emersa la positività dei due bimbi. Siamo particolarmente vicini alla famiglia e auguriamo una pronta guarigione di mamma e figli. Contestualmente alla positività dei due alunni il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt ha subito disposto il provvedimento di isolamento domiciliare per tutti gli alunni della sezione dell’infanzia e della classe di scuola primaria frequentate dai due fratelli e per i docenti che vi insegnano. Sempre in queste ore la dirigenza scolastica del IV Circolo sta provvedendo alla immediata sanificazione degli ambienti scolastici”.