Giro d'Italia a Bisceglie, Spina: «Le scuole restino chiuse»

E' sempre più vicina la tappa pugliese del Giro d'Italia che attraverserà anche il territorio biscegliese. Sull'argomento è intervenuto in queste ore anche il Consigliere comunale di oppsizione Francesco Spina che ha scritto: «Angarano eviti disagi a docenti, ragazzi e famiglie. Ci sono anche molti pendolari. Sabato si chiudano le scuole come facemmo nel 2017. L’ordinanza che firmai io mi sembra possa andare bene anche per sabato prossimo».

La vicenda sarà oggetto nelle prossime ore di una interlocuzione con il Prefetto che dovrà coordinare il piano riguardante tutte le città della provincia Bat attraversate dalla corsa ciclistica. Ma il suggerimento di buon senso da parte dell'ex Sindaco resta in piedi.