Coronavirus, «​A Bisceglie 51 contagi e 120 persone in isolamento»

«Il numero dei cittadini positivi al Covid-19 nella nostra Città ammonta a 51 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 120. Cifre che sono sostanzialmente stabili da qualche giorno ma che non ci devono indurre ad abbassare la guardia considerando il trend dei contagi a livello nazionale».

E' quanto sottolinea il Sindaco, Angelantonio Angarano, nel suo consueto aggiornamento sull'andamento del contagio in città.

«A questo proposito - aggiunge - il Governo ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo e ha rafforzato ulteriormente l’obbligo della mascherina anche all’aperto. Da oggi, 8 ottobre, la mascherina deve essere obbligatoriamente portata sempre con sé e deve essere indossata in tutti i luoghi all’aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi.

Vi ricordo che chi è in quarantena e ha bisogno di assistenza per i beni di prima necessità (quali alimenti e farmaci) può contattare il numero 348.52.16.286 dal lunedì al sabato nelle ore 10-12 e 16-18.

Vi invito nuovamente a scaricare la App Immuni molto utile per spezzare la catena del contagio e contrastare la diffusione del virus: https://www.immuni.italia.it/download.html».