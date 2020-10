«Angarano fa come lo sheriffo di Sherwood: la più pesante manovra tributaria di sempre»

«Lotteremo anche questa volta per fermare la stangata tributaria di Angarano & C.». E' il monito di Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione, che in una nota scrive: «Con il dup 2020 è stata prevista la stangata di fine anno con la Tari, nonché aumenti di addizionale comunale irpef. Nel 2020 non è prevista alcuna riduzione in ragione della chiusura delle attività per due mesi e dell’emergenza socio economico “Covid”. Nessuna pietà dalla cinica amministrazione Angarano verso i biscegliesi. Ma non finisce qui.

Il 2021 e il 2022 registreranno un milione di aumento Tari da far pagare ai cittadini e un milione circa di aumento di addizionale Irpef. Come lo sheriffo di Sherwood, Angarano, in piena emergenza povertà, si inventa la più pesante manovra tributaria di sempre della storia di Bisceglie verso i cittadini, le famiglie e i commercianti, senza peraltro prevedere alcuna misura straordinaria per promuovere il lavoro e sostenere le fasce indigenti. I consiglieri di vera opposizione hanno contestato la manovra dup 2020 in Consiglio comunale, abbandonando l’aula per protesta e preannunciando battaglie in ogni sede istituzionale e possibili manifestazioni eclatanti di piazza.

Mentre ci sono soggetti che lavorano gratuitamente per tutelare i cittadini e onorano le loro cariche istituzionali, ci sono invece politici che, sulla pelle dei cittadini, passano il loro tempo a difendere poltrone con inciuci trasversali e doppi giochi ormai chiari a tutti. Noi preferiamo la politica pulita, alla luce del sole e sempre a difesa della comunità, e ci mettiamo la faccia anche questa volta come abbiamo fatto sempre nelle storiche battaglie Ici e Tasse di bonifica».