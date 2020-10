Giro d’Italia a Bisceglie: limitazioni a transito e sosta veicolare il 10 ottobre

In occasione del transito da Bisceglie dell’ottava tappa del 103° Giro d’Italia di ciclismo, che il 10 ottobre prossimo partirà da Giovinazzo e arriverà a Vieste, l’Amministrazione Comunale di Bisceglie ha predisposto limitazioni al transito e alla sosta veicolare al fine di agevolare lo svolgimento in sicurezza della tappa e il passaggio della carovana:

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, su ambo i lati, di via Imbriani e via Bovio per la loro intera estensione, per il giorno 10/10/2020 dalle ore 9 alle 14;

Divieto di transito a tutti i veicoli in via Imbriani, piazza Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Imbriani e via Bovio) e via Bovio dalle ore 10 alle 14 del 10/10/2020.

Tutte le intersezioni saranno presidiate da agenti della Polizia Locale e da volontari di Protezione Civile e di associazioni sportive che si sono rese disponibili. I principali incroci, inoltre, saranno transennati. Fino alle 11.30 sarà consentito l’attraversamento solo in modo trasversale di via Imbriani e via Bovio. Il transito della carovana è previsto alle ore 12 circa.