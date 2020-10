Coronavirus, a Bisceglie 50 contagiati, 5 ricoverati e 112 in isolamento

«Ad oggi nella nostra Città i cittadini positivi al Covid-19 sono 50, di cui 5 ricoverati. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 112, frutto delle indagini epidemiologiche effettuate dalle Autorità Sanitarie per ricostruire i contatti stretti dei positivi ed evitare il propagarsi del virus. Raccomandiamo ancora una volta la massima prudenza senza sottovalutare la situazione».

Arriva puntuale a fine serata l'aggiornamento sull'andamento del contagio in città da parte del Sindaco, Angelantonio Angarano.

«Continuiamo a lavorare - scrive - con la massima attenzione con il Coc e le istituzioni del territorio per fare fronte comune contro il Coronavirus, sia per le misure finalizzate a contrastare diffusione del contagio sia per supportare chi, impossibilitato dalla possibilità di uscire di casa, ha bisogno di aiuto.

Ricordo che è attivo -dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18- il numero dedicato 348 521 6286 per informazioni e segnalazioni dì situazioni di emergenza con particolare riguardo a beni di prima necessità (generi alimentari/farmaci).

Sono in corso controlli della Polizia Locale su via Aldo Moro e nel centro cittadino per verificare l'uso della mascherina.

Ancora una volta l'appello è al senso di responsabilità: perché dobbiamo aspettare le sanzioni per assicurare il rispetto delle regole? Facciamolo per tutelare la nostra salute. È semplice.