Venerdì 2 ottobre 2020, alle 18:30, presso il salone delle conferenze di via G. Bovio 53 a Bisceglie, è stato inaugurato il progetto “Roma Intangibile incubatore di attività sociali” alla presenza del prof. Francesco Schittulli.

Il Presidente Pasquale D’Addato ha dato avvio in sede, tenute conto le distanze di sicurezza e le misure di anticovid, a una sala adibita a centro di ascolto sanitario gratuito per i soci dello storico sodalizio cittadino che sarà dedicata alla collaborazione con il gruppo LILT: due volte al mese il presidente nazionale Schittulli sarà a Roma Intangibile per consigliare e indicare la migliore via ai soci per prevenire e combattere le malattie tumorali.



All’evento è intervenuto il sindaco Angelantonio Angarano con gli assessori Loredana Acquaviva (sport, politiche giovanili e servizio civile, formazione, politiche educative e scolastiche, cultura), Rosalia Sette (Turismo, rapporti con le associazioni, marketing territoriale e personale) e Natale Parisi (manutenzione, arredo urbano, verde e parchi, servizi cimiteriali). Angarano ha confermato l’adesione alla campagna Nastro Rosa 2020 LILT per sensibilizzare le donne alla prevenzione e tenere sempre alto il livello di attenzione sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta al tumore al seno, confermando le parole di Francesco Schittulli. Per diffondere al meglio il messaggio, Bisceglie, inoltre, ha colorato di rosa Palazzo San Domenico.



Presenti alla manifestazione e a impreziosire il parterre di “Roma Intangibile” anche il Presidente del Consiglio cittadino il dott. Gianni Casella, il dott. Tommaso Fontana, il gen. Pasquale Preziosa, il dott. Michele Ciniero (presidente LILT BAT) e don Franco Di Liddo che ha officiato l’apertura del centro ascolto. Hanno animato, in più, l’evento Marzia Pedone e Dj GB.



Ha condotto la serata la dott.ssa Mariarosaria Colamartino, nominata responsabile del centro d’ascolto sanitario di “Roma Intangibile” dal C.d.A.

Il Presidente, in ultimo, ha invitato i soci all’appuntamento di giovedì 8 ottobre, alle ore 18:30, per l’avvio del centro di assistenza legale, fiscale e pensionistica in sinergia con il centro ENASC, diretto dal dott. Alex Caputo.