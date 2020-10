Gestione del Gustavo Ventura, archiviata l'indagine su Spina e Canonico

«Dopo un esposto anonimo e una puntuale e articolata indagine della Guardia di Finanza, che ha minuziosamente controllato tutte le convenzioni e i contributi corrisposti dalla mia amministrazione Comunale al Bisceglie Calcio per la gestione del Ventura, è stata accertata dal p.m. e poi dal G.I.P. la perfetta legittimità degli atti adottati in tutti quegli anni».

A renderlo noto è l'ex Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina.

«È stato dimostrato - prosegue - che è stata applicata puntualmente la legge speciale per la gestione delle strutture sportive in favore delle associazioni del territorio; in più è stato accertato e dimostrato come, con la diffusa metodologia di coinvolgere le associazioni non riconosciute del territorio attraverso convenzioni con corrispettivi, si sia comunque realizzato un grosso risparmio per le casse comunali. Efficienza, legalità e solidarietà verso le associazioni hanno trovato un puntuale riscontro da parte della magistratura inquirente e giudicante.

Un esposto anonimo che ha conferito l’opportunità alla finanza di effettuare studi su migliaia di pagine di verbali e di documenti, che hanno dato certezze alla comunità biscegliese circa le modalità parsimoniose di gestione delle risorse pubbliche da parte delle mie amministrazioni durante i 12 anni di mia sindacatura, nella gestione dei servizi pubblici. Con onestà e competenza abbiamo superato anche quest’altra “prova”, che non ci ha ferito neanche quando certa stampa, su pagine nazionali, aveva già quasi condannato l’operato della mia amministrazione.