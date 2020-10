Dal ​5 ottobre al Liceo "da Vinci” orario completo con utilizzo della Didattica Digitale Integrata

«A pochissimi giorni dall’arrivo della nuova Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rosa Favale, il Liceo Scientifico Da Vinci riparte a tempo pieno. Sin dalle prime ore del suo insediamento la Dirigente si è subito rimboccata le maniche per garantire al liceo una ripartenza a pieno ritmo. Immediata è stata la risposta ad una proficua collaborazione da parte delle istituzioni amministrative locali e provinciali».

E' quanto si legge nella nota diffusa dallo stesso liceo biscegliese.

«Il 1 ottobre 2020 - prosegue la nota -, la Dirigente Scolastica ha avuto il piacere di incontrare a scuola il sindaco della città, Angelantonio Angarano e l’assessora all’Istruzione, Loredana Acquaviva; animati tutti dallo spirito comune di garantire una normale partenza al liceo in questo periodo complesso, nel quale, all’emergenza covid-19, si aggiunge una mancanza di aule che possano accogliere l’intera popolazione scolastica, ci si è mossi verso un’unica direzione, ovvero quella di assicurare altri spazi al Liceo; in particolare, sono state individuate delle aule ubicate nel plesso della scuola elementare “don P. Uva”, quartiere Salnitro. Tutto questo è stato reso possibile grazie ad una sinergia tra le due istituzioni, quella comunale e quella provinciale, che ha visto il massimo impegno del sindaco Angarano -per aver messo a disposizione, per una scuola superiore che, notoriamente, rientra nell’ambito provinciale, ambienti che ricadono sotto la giurisdizione comunale - e del vice presidente provinciale, Pierpaolo Pedone. Quest’ultimo si è impegnato in prima persona a seguire l’iter di adeguamento dei locali ad una utenza differente rispetto alla naturale destinazione del plesso. In questo incontro la neo Dirigente del Liceo “L. da Vinci” si è detta soddisfatta per questo lavoro di squadra, perché, in fin dei conti, la collaborazione premia sempre.

In attesa di poter usufruire delle aule di Salnitro, la DS comunica che, nel pieno rispetto delle norme vigenti di sicurezza per la salute di tutti, da lunedì 5 ottobre al Liceo “L. da Vinci” si partirà con l’orario completo che vedrà l’utilizzo della DDI (Didattica Digitale Integrata), secondo le modalità che saranno rese note subito dopo il Collegio docenti che si terrà nel pomeriggio di questa stessa giornata».