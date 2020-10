«Quando i capigruppo sono politicamente asini, fanno diventare politicamente asino anche Angarano».

A stretto giro di posta - elettronica - arriva la controreplica del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina rivolta alla maggioranza consiliare.

«L’adozione del piano triennale 2020-2022 - scrive Spina - fatto dalla Giunta non è l’approvazione del programma dei lavori pubblici di competenza del consiglio comunale, che non risulta ancora oggi approvato ai fini della legittimità degli appalti pubblici, nonostante che l’anno sia ormai finito.

Sgarbi avrebbe detto altro, il mio stile diverso mi porta a rivolgere l’invito agli stimati colleghi di maggioranza a studiare di più gli atti comunali e a non fidarsi delle veline di asini tecnico-politici più “grandi”. Caduta di stile incommentabile e ennesima brutta figura, con cui si tenta di nascondere che a fine anno non esiste ancora il piano annuale delle opere pubbliche e il bilancio preventivo 2020 e che, per tale negligenza, sono bloccati tutti gli interventi manutentivi della città e i contributi per bonus libri, fitti casa ecc.

Proprio a causa dei ritardi suddetti nell’approvazione del bilancio, non possono essere erogati ai cittadini indigenti le somme trattenute indebitamente dal Comune (così ha detto proprio il sindaco durante l’ultimo consiglio comunale: “aspettiamo il bilancio per pagare“). La città soffre e questi, invece di lavorare per onorare stipendi e incarichi che ricoprono, passano la giornata a esorcizzare tra loro, con le solite frottole, l’incubo Spina, che scopre tutte le loro nefandezze amministrative a danno dei cittadini: la paura fa 90?».