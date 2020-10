Gli orari autunnali nei Centri comunali di raccolta dei rifiuti a Bisceglie

Con l’arrivo dell’autunno anche gli orari dei servizi di Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l’Ati che gestisce l’Igiene pubblica a Bisceglie, si adeguano alle esigenze del periodo sempre con l’obiettivo di venire incontro alle necessità dell’utenza.

In particolare arriva la consueta variazione degli orari di accesso ai Centri Comunali di Raccolta di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello.

A partire dal 1ottobre e fino a nuova comunicazione, gli orari dei due Centri comunali di Raccolta saranno i seguenti:

Ccr di via Padre Kolbe:

lunedì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

martedì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì: chiusura settimanale

giovedì: dalle 8:00 alle 12:00; dalle 14:00 alle 16:00

venerdì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

sabato: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

domenica: dalle 7:00 alle 13:00.

Ccr di via Carrara Salsello:

lunedì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

martedì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì: dalle 8:00 alle 12:00; dalle 14:00 alle 16:00

giovedì: chiusura settimanale

venerdì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

sabato: dalle dalle7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

domenica: dalle 7:00 alle 13:00.

L’importante è che vengano rispettate le consuete prescrizioni in tema di sicurezza e per contrastare la diffusione del contagio da covid-19: indossare le mascherine, mantenere le distanze interpersonali e non accalcarsi nell’attesa del servizio.

E ’sempre opportuno ricordare che sono attivi i servizi on demand utilizzando il numero verde, il numero whatsapp e la App Eco 2.0 per effettuare segnalazioni e richieste di intervento.

Il numero verde è: 800.032.488

il numero whatsapp è: 3356687767.

Naturalmente gli utenti potranno inviare messaggi 24 ore al giorno. Ma le risposte saranno date dall’azienda solo in orari di ufficio.

A Bisceglie, ancora una volta, il futuro si differenzia oggi.