Coronavirus, 16 nuovi casi a Bisceglie. Erano andati in gita in pullman

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 28 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.456 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 90 casi positivi: 52 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 provincia non nota.

Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 400.565 test.

4.600 sono i pazienti guariti.

2.419 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.611, così suddivisi:

2.978 nella Provincia di Bari;

658 nella Provincia di Bat;

771 nella Provincia di Brindisi;

1817 nella Provincia di Foggia;

794 nella Provincia di Lecce;

532 nella Provincia di Taranto;

59 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dichiarazione del Dg Asl Fg, Vito Piazzolla “In data odierna è stata registrata la positività di un operatore sanitario del Poliambulatorio di Foggia.



L'operatore, in buone condizioni di salute, è in isolamento fiduciario domiciliare. La situazione è sotto controllo.

Il Servizio di Igiene aziendale ha già ricostruito le catene di contagio e disposto undici tamponi. I contatti stretti sono in isolamento domiciliare. Per tutti è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva volontaria”.

Dichiarazione del DG della Asl Bat, Alessandro delle Donne: “I casi registrati oggi nella provincia Bat sono 22 perché riconducibili in buona parte - 16 su 22 - a una gita in pullman, per i quali è scattata l’indagine epidemiologica. Gli altri 4 casi sono contatti stretti di casi positivi riscontrati nei giorni scorsi. Sono tutti asintomatici”.