Il primo rintocco della campanella, messaggio augurale del Sindaco

«Carissime ragazze e carissimi ragazzi, care bambine e cari bambini, il mio è l’augurio per l'apertura del nuovo anno scolastico davvero speciale per voi e per tutta la comunità».

Comincia così il messaggio augurale del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano agli studenti nel primo giorno del nuovo anno scolastico.

«Per molti - prosegue - sono passati 6 mesi dall'ultima volta in cui avete varcato la soglia delle aule. Per altri sarà la prima occasione per conoscere compagni e docenti. Per tutti - studenti, insegnanti, dirigenti, personale ATA, genitori, amministratori - sarà una esperienza nuova con nuove regole da seguire. Se per la didattica abbiamo sperimentato inedite modalità durante il “lockdown”, oggi siamo chiamati ad una nuova sfida che riguarda la socializzazione. La scuola, infatti, non insegna solo nozioni ma anche, sin dalla più tenera età, cosa vuol dire stare insieme, integrarsi e fraternizzare.

È una delle esperienze più significative che ci viene offerta e che oggi dobbiamo continuare a vivere, sebbene con nuove regole di comportamento. Dal distanziamento alla mascherina, dagli orari di accesso differenziati alla misurazione della febbre: la scuola che inizia oggi è diversa da quella che abbiamo lasciato mesi fa.

Come sempre dipende da ciascuno di noi quanto riuscirà a essere accogliente per tutti. L’amministrazione, con la preziosa collaborazione dei tecnici comunali, ha lavorato perché tutti i plessi scolastici cittadini fossero adeguati al rientro in aula con le nuove regole del distanziamento imposto dall'emergenza Covid-19.

Attività che non si esaurisce oggi ma che continuerà nelle prossime settimane anche in base alle esigenze che potranno emergere ad anno scolastico avviato.

Il mio pensiero e ringraziamento va anche a tutti i dirigenti, docenti e personale ATA, con cui siamo in contatto costante, che sono stati e saranno impegnati con la nuova organizzazione, sia nella gestione degli spazi che in quella delle lezioni. Un impegno nell'organizzazione quotidiana che da oggi è richiesto anche alle famiglie e a voi studenti, che siete il cuore di questa meravigliosa comunità chiamata scuola.

La prova che attende tutti noi è forse la più difficile del 2020 segnato dalla pandemia mondiale e per questo voglio rivolgere un sincero augurio di buon inizio di anno scolastico a tutti, rinnovando il mio impegno e dell'Amministrazione a essere sempre attenti alle esigenze della comunitàscolastica, vigili sulle criticità che dovessero emergere, pronti ad affiancarvi nella sfida che ci attende.