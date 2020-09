Rigante e Musci premiati dall’Accademia Internazionale Lucius Annaeus Seneca​

La Commissione della quarta edizione del Premio Internazionale di Letteratura Contemporanea “Lucius Annaeus Seneca” (Poesia-Narrativa-Testo teatrale), presieduta da Pasquale Panella (Rettore-preside dei Collegi dello Stato, Cultore della Materia presso la Cattedra di Glottologia e Linguistica della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bari) e composta da importanti personalità della Cultura e professori universitari, ha diffuso l’elenco dei finalisti delle varie sezioni del Premio.

Grande soddisfazione per la poetessa Ida Lucia Musci e per il poeta MdL Demetrio Rigante di Bisceglie, finalisti rispettivamente nella sezione A (Poesia) e sezione E (Poesia in Lingua Dialettale) con i versi di “Luce” e “Paghìure de scherdamme de mè“ (Paura di scordarmi di me). Quest’ultimo componimento è un omaggio di Rigante al malato di Alzheimer.

Il concorso letterario, volto alla significazione e alla valorizzazione delle espressioni creative dell’umano, apre alla partecipazione di opere in prosa e poesia, edite o inedite, di autori di ogni età, formazione e nazionalità, è stato indetto dall’Associazione Culturale “L’Oceano nell’Anima” (iniziative per la promozione della cultura e per lo sviluppo, la solidarietà e l’integrazione sociale) in collaborazione con l’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche (Polo accademico internazionale di libera creazione del pensiero, per lo studio e la formazione sul linguaggio filosofico ed artistico e per l’insegnamento delle Scienze, delle Lettere e delle Arti contemporanee).

L’iniziativa si è pregiata, nelle precedenti edizioni, del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, della Presidenza della Giunta Regionale della Puglia, dell’Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del programma del Comune di Bari.

Nonostante lo slittamento per Covid-19 del giorno della premiazione, il Direttivo “Oceano” ha deciso per lo svolgimento del cerimoniale di premiazione che si svolgerà sabato 3 ottobre 2020, a partire dalle ore 16:00, nella suggestiva Sala delle Scuderie del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari. Per l’occasione, saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, ospiti autorevoli, personalità ed esponenti del mondo della cultura, dell’informazione e della docenza universitaria.