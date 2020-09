​«A Bisceglie i contagiati salgono a 21, di cui tre in ospedale»

«Il numero di positivi al virus sale a 21, di cui 3 ricoverati in ospedale, mentre sono 87 le persone in isolamento domiciliare per aver avuto contatti stretti con i positivi». E' il consueto aggiornamento sulla situazione a Bisceglie da parte del Sindaco Angelantonio Angarano.



«Dobbiamo - spiega - avere maggiore attenzione e senso di responsabilità. I controlli non bastano a fermare la diffusione del contagio. Solo il cambio di abitudini e il senso di solidarietà collettiva ci consentirà di vincere questa sfida. Ricordo a tutti che il distanziamento e le mascherine sono misure necessarie. Tuteliamo la nostra salute personale e rispettiamo quella degli altri. Andiamo avanti insieme, con fiducia».