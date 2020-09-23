Il fatto
Tutti gli eletti in Consiglio regionale
La composizione della nuova assise
Ecco i nomi di tutti gli eletti in Consiglio regionale, suddivisi negli schieramenti di maggioranza e opposizione:
Maggioranza
Oltre al Presidente eletto, Michele Emiliano:
PD
PAOLICELLI FRANCESCO 23.007
MAURODINOIA ANNA DETTA ANITA 19.815
PARCHITELLI LUCIA 15.841
DE SANTIS DOMENICO 14.932
CARACCIOLO FILIPPO 11.408
CILIENTO DEBORA 6.898
AMATI FABIANO 10.407
BRUNO MAURIZIO 3.928
PIEMONTESE RAFFAELE 21.130
CAMPO FRANCESCO PAOLO 4.281
CICOLELLA TERESA 4.010
METALLO DONATO 16.830
CAPONE LOREDANA 13.871
BLASI SERGIO 13.523
PENTASSUGLIA DONATO DETTO "PENTA" 10.252
DI GREGORIO VINCENZO DETTO "ENZO" 4.510
"CON" EMILIANO
LOPALCO PIETRO LUIGI DETTO PIERLUIGI 14.676
TUPPUTI GIUSEPPE 2.747
LEOCI ALESSANDRO ANTONIO 2.019
TUTOLO ANTONIO 7.602
DELLI NOCI ALESSANDRO 17.201
LOPANE GIANFRANCO 6.663
POPOLARI CON EMILIANO
STEA GIOVANNI FRANCESCO DETTO GIANNI 8.754
VIZZINO MAURO 7.422
CLEMENTE SERGIO 2.595
LEO SEBASTIANO GIUSEPPE 10.976
STELLATO MASSIMILIANO 4.257
Opposizione
Oltre al candidato non eletto, Raffaele Fitto:
FRATELLI D'ITALIA
ZULLO IGNAZIO 9.945
VENTOLA FRANCESCO 8.237
CAROLI LUIGI 6.642
DE LEONARDIS GIOVANNI DETTO GIANNICOLA 7.654
GABELLONE ANTONIO MARIA 11.737
PERRINI RENATO 10.172
LEGA SALVINI
BELLOMO DAVIDE 8.590
SPLENDIDO JOSEPH 5.785
DE BLASI GIANFRANCO DETTO GIANNI 8.608
CONSERVA GIACOMO 5.264
FORZA ITALIA
LACATENA STEFANO 8.885
GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO 9.902
MAZZOTTA PARIDE 5.457
DE PALMA VITO 3.667
LA PUGLIA DOMANI
TAMMACCO SAVERIO 12.895
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO 6.968
PAGLIARO PAOLO 9.245
MOVIMENTO 5 STELLE
LARICCHIA ANTONELLA 7.658
DI BARI GRAZIA 3.961
BARONE ROSA 3.602
CASILI CRISTIAN 6.127
GALANTE MARCO 2.301