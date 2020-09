Si riparte, seggi aperti dalle 7 alle 15. Poi lo spoglio dei voti

Seggi aperti, quest'oggi, dalle 7 alle 15 per l'election day che prevede il voto al quesito del referendum e la scelta del prossimo presidente della Regione Puglia e del consiglio regionale.

Si voterà con misure anticovid, da attuare sia all'esterno che all'interno dei plessi scolastici interessati alle elezioni.

A partire dalle 15, poi, ci saranno le operazioni di spoglio. Saranno prima scrutinate le schede per il referendum. In seguito si passerà allo spoglio delle schede per le elezioni regionali. BisceglieLive.it seguirà lo spoglio aggiornando, di volta in volta, i cittadini biscegliesi.