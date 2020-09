​Unitre Bisceglie, al via un anno accademico in maschera. Ma con grande ottimismo

«“L’ottimismo è il sale della vita” diceva qualcuno e a noi dell’Unitre la vita piace ben condita e col Sale. Il Covid ci ha spiazzati, disorientati, segregati in casa per un po', questo è vero, ma poi ci siamo detti: “Noi vogliamo vivere e frequentare l’Unitre”».

E' quanto scrive, in una nota, Annamaria Pignatelli, Presidente Unitre - Bisceglie.

«Quest’anno accademico - spiega - sarà un “Anno in mascherina” parafrasando una famosa opera lirica, un anno speciale perché staremo tutti ad un “Metro senza abbracci” ma lo sguardo parlerà per noi e racconterà la gioia di essere ancora insieme.

Anche quest’anno l’offerta formativa dell’Unitre sarà molto varia, si potrà spaziare tra circa 30 fra corsi e laboratori, ciò per dare a tutti l’opportunità di affrontare nuove discipline o di rispolverare vecchi desideri lasciati troppo tempo nel cassetto; proveremo, perché no, a suonare la Chitarra o a cantare in un Coro, a giocare con l’argilla, con l’uncinetto o a studiare l’inglese ed il vernacolo; si potrà viaggiare con la fantasia o nella realtà tra le Opere d’arte o tra le pagine di libri famosi, indossare la tuta per fare ginnastica o dedicarsi alla recitazione, capire l’uso del computer o gli articoli del Diritto italiano; molto sarà possibile tra i “banchi” dell’Unitre in compagnia di vecchi e nuovi amici e scacciando la solitudine.

Le novità che proponiamo quest’anno sono due, per il momento; la prima riguarda il Laboratorio di Teatro che sarà affidato alla Regia di Gianluigi Belsito nell’ambito del progetto: “Io non calo il sipario” , titolo emblematico per noi cosiddetti anziani che assolutamente non vogliamo veder calare nessun Sipario; la seconda novità ci porterà a passeggiare, con la mente e dal vivo nella “Storia dell’Architettura biscegliese” grazie all’Arch. Giovanni Di Liddo.

Per cominciare col piede giusto l’Unitre offrirà ai suoi Soci ed ai graditi amici un pomeriggio di “MUSICA…IN ALLEGRIA” con le voci di Carlo Monopoli e Raffaella Montini accompagnati dal M° Leo Binetti; Teatro Politeama Italia Mercoledì 30 settembre, ingresso ore 18,00 (su prenotazione presso Unitre, sede Laboratori via M. San Michele).

Per tutti coloro che volessero associarsi all’Unitre saremo pronti, ottemperando alle disposizioni ministeriali circa il distanziamento e la sanificazione, a partire dal 28 settembre in Via Monte San Michele, civico 12 dalle 17,30 alle 19,30 dal lunedì al venerdì. I corsi e i laboratori prenderanno il via il 19 ottobre».

Con vero piacere porgo a tutti i lettoriun augurio di Buona Salute e un arrivederci a presto.