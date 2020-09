Ieri, giovedì 17 settembre, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Sergio Cosmai” ha aperto le porte della sede biscegliese di via Gandhi (l’altra è in piazza Plebiscito a Trani) per condividere con l’intera cittadinanza gli ultimi preparativi in vista dell’apertura.

Il prof. Dino Musci, da oltre dieci anni alla guida dell’Istituto, si mostra soddisfatto del lavoro svolto dal personale e del sostegno ricevuto dagli Enti locali (la Provincia in particolare) nella gestione del difficile momento, un ritorno a scuola fatto anche di incognite e di problematiche “eccezionali” vista l’emergenza Covid-19. Gli spazi dell’Istituto, già riadattati dopo i problemi tecnico-strutturali della Sede di Villa Frisari, rischiosa per la sicurezza degli alunni e di fatto “trasferita” presso via Gandhi dall’aprile 2018 (con promesse ora di ripristino, ora di altre aule mai effettivamente mantenute), ora sono stati ulteriormente rimodulati, pur di garantire a tutti gli alunni la frequenza delle lezioni in presenza e in piena sicurezza.

Colpisce la passione, la fiducia e l’entusiasmo del Dirigente Musci, che anche con un certo orgoglio dichiara di aver scelto di lasciare, ad esempio, il suo grande e confortevole ufficio per fare posto a una classe numerosa, si compiace con il lavoro eroico del personale ATA (guidato dal DSGA Giuseppe Altomare) e lancia ad alunni, famiglie e docenti un invito al coraggio, all’ottimismo e alla sinergia in vista di un anno scolastico che non è solo un’incognita, ma certamente una ripartenza. Il DS sottolinea che l’esperienza della Didattica a Distanza ha avuto molti punti di forza da valorizzare, ma si mostra convinto di aver dato il massimo per garantire a tutti gli alunni sicurezza e soprattutto diritto allo studio nel massimo rispetto delle norme vigenti.

Tutti dovranno avere buonsenso e responsabilità, il lavoro sarà ancora più complesso del solito (perché la Scuola è un settore sempre più difficile da gestire, e i Professionali, in particolare, presentano problematiche ulteriori, che però diventano una possibilità, per dirla con Einstein), le regole saranno più stringenti, ma bisogna guardare al futuro con la tranquillità necessaria per ragionare sulle cose e risolverle nel migliore dei modi. Oggi sul sito dell’Istituto saranno pubblicate informazioni e istruzioni utili per la gestione ottimale della prima campanella, che suonerà lunedì 21 alle ore 8,00, e che sarà, come sempre e ora più che mai, una grande emozione per tutti.