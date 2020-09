​Coronavirus, i contagiati a Bisceglie salgono a 12. In 36 i biscegliesi in isolamento

«Facciamo il punto sulla situazione dei contagi nella nostra Città come sempre facendo riferimento ai dati ufficiali. I cittadini positivi sono attualmente 12, tre in più rispetto all'aggiornamento di cinque giorni fa, mentre sono 36 le persone in isolamento domiciliare per aver avuto contatti stretti con i positivi».

E' quanto rivela il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano nel consueto bollettino di aggiornamento sul dato della diffusione del contagio in città.

«Prosegue come sempre - continua il Sindaco - il lavoro delle Autorità sanitarie per le opportune indagini epidemiologiche utili a contenere la diffusione del contagio. Continuano le attività di supporto per chi è in quarantena, come il ritiro personalizzato dei rifiuti, nonché i controlli della Polizia Locale per accertare che siano rispettati i provvedimenti di isolamento domiciliare.

Ancora una volta faccio appello a tutti affinché si possa continuare a convivere con il virus senza farsi prendere dal panico, mantenendo la calma ma anche alta l'attenzione. È fondamentale il rispetto rigoroso delle regole per contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19. Rivolgiamo al contempo un augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini risultati positivi».