​Il solenne Pontificale della Festa per la Madonna Addolorata​ in piazza Vittorio Emanuele II

Il solenne Pontificale in occasione della Festa per la Madonna Addolorata del 15 settembre 2020 sarà celebrato da monsignor Leonardo D’Ascenzo alle 19,30 in piazza Vittorio Emanuele II (lato Est) e non più in piazza Margherita.

Lo rende noto Tommaso Fontana, presidente del Comitato Feste Patronali di Bisceglie.

Questa decisione su orientamento del Prefetto. Saranno messe in atto le prescrizioni idonee a salvaguardare la salute pubblica dalla Covid 19. Per la Festa della Madonna Addolorata sarà disposto un banner fotografico della Madonna sul prospetto illuminato del Teatro Garibaldi stante la impossibilità di apporvi il quadro. Saranno presenti i “Madonnari” come già accaduto per la Festa dei Santi Martiri in Piazza Vittorio Emanuele II.

Sarà disponibile presso piazza Vittorio Emanuele II un gazebo delle Poste Italiane presso cui sarà possibile ottenere l’annullo postale speciale realizzato in occasione del 50° anniversario della Confraternita della Madonna SS. Addolorata compatrona di Bisceglie dalle ore 17 alle ore 20. Per l’occasione è stata predisposta una speciale cartolina.