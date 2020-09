Prorogato a Bisceglie l’obbligo di mascherina in zone e orari dove c’è il rischio di assembramenti

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in linea con l’arco temporale previsto dal DPCM del 7 settembre scorso, ha prorogato le prescrizioni già disposte con l’ordinanza n. 131 del 19 agosto 2020, disponendo fino al 7 ottobre l’obbligo di indossare la mascherina a chiunque transiti e frequenti le seguenti zone, abitualmente affollate ed aventi spazi ristretti tali da rendere agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale:

via La Spiaggia, al netto delle aree occupate dai dehors dei pubblici esercizi, dalle ore 18 alle 6 del giorno successivo; strade e piazze interne al Centro Storico cittadino in concomitanza con eventi e pubbliche manifestazioni organizzate all’interno dell’area circoscritta da via Frisari, via Tupputi, Piazza Castello, Largo Purgatorio, via Cristoforo Colombo, via Trieste e via Trento, dalle ore 18 alle 6 del giorno successivo; tratto di Corso Umberto ove si svolge il mercato giornaliero, dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 17 alle 21; strade del quartiere Seminario ove si svolge il mercato settimanale ogni martedì dalle ore 7 alle 13.30;

È altresì fatto obbligo di indossare la mascherina alle fermate degli autobus durante l’operatività del servizio di trasporto pubblico locale.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Restano ferme le prescrizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020 e del DPCM del 7 settembre 2020 che prevedono l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione (mascherine) anche in altre vie e spazi pubblici della città qualora dovessero comunque formarsi assembramenti pur di natura spontanea e/o occasionale e non sussistano le condizioni per poter mantenere la distanza interpersonale di un metro.