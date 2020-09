Coronavirus, “Il Gran Shopping Mongolfiera è una struttura sana e sicura”

"Nei negozi del centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta non è stato registrato alcun caso di positività al Covid19. Il caso riferito al dipendente dell’Ipercoop non ha avuto alcuna conseguenza sul centro commerciale ed è stato ben gestito dalla Coop, che ha messo in atto tutte le misure di sicurezza previsti da un protocollo interno che peraltro è molto rigido. Lo stesso, a scopo cautelativo, è stato fatto dal centro commerciale".

È quanto afferma il direttore del Gran Shopping Mongolfiera, Domenico Mele, in riferimento al caso del lavoratore dell’Ipercoop risultato positivo al Coronavirus. La direzione del centro commerciale, a scopo cautelativo, ha immediatamente disposto una sanificazione straordinaria dell’intera struttura, rendendo il centro commerciale totalmente sicuro. "Sin dall’apertura”, aggiunge Mele, “abbiamo messo in atto tutte le procedure previste dai protocolli nazionali e regionali. La salute di tutti coloro che lavorano nel centro commerciale e di tutti i nostri visitatori è una nostra priorità e continueremo a fare in modo che la presenza all’interno del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta avvenga, per tutti, nella massima sicurezza”.