​Sospetto di un caso covid nella sede Asl Bt, il tampone esclude il contagio

Nelle prime ore della giornata è stato correttamente comunicato un sospetto caso positivo al Covid 19 di un dipendente della Direzione Generale della Asl Bt che ha richiesto tamponi di controllo: i tamponi successivi i cui risultati sono stati comunicati nelle prime ore del pomeriggio hanno dato esito negativo.

Nel frattempo, così come previsto dalle linee guida, sono state avviate le procedure di verifica di tutti i contatti stretti: i tamponi sono tutti negativi. Pertanto si ribadisce che non ci sono casi di positività al Covid 19, che vengono rispettate tutte le misure anti contagio e che le procedure di verifica e sanificazione avviate in giornata sono quelle corrette e previste dalle linee guida.

Tempestività ed efficienza organizzativa hanno consentito di non interrompere le attività.