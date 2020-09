E' morto il biscegliese Rino Maenza, fu produttore di Carmelo Bene

Rino Maenza, imprenditore dello spettacolo, produttore tra gli altri di Carmelo Bene, si è spento oggi all’ospedale a Forte dei Marmi dove era ricoverato da qualche giorno a causa di un malore. La salma sarà trasferita a Bisceglie dove avrà la sua sepoltura.

Rino Maenza è nato a Bisceglie nel 1950 e si è laureato in Giurisprudenza, presso l'Università di Bologna, nel 1976.



Fin dai primi anni 70, sia come libero professionista che come imprenditore, ha maturato numerose esperienze professionali nel campo della comunicazione, della produzione culturale e dello spettacolo.

Nel 1972 ha promosso con altri amici la società editoriale LA SQUILLA; nel 1974 è stato uno dei fondatori della Cooperativa Lavoratori dell'Informazione, dando vita alla prima radio libera italiana. Nel 1975 ha costituito una casa discografica. In seguito, come produttore indipendente ha realizzato moltissimi programmi televisivi e cinematografici. In particolare dal 2001 è ideatore e produttore del Concerto di natale per la Vita e per la Pace che si svolge a Betlemme e Gerusalemme trasmesso dalla RAI in mondovisione il 25 dicembre.

Ha ricoperto importanti incarichi come amministratore in Aziende pubbliche: Consigliere di Ente Fiere di Bologna (1981-1987), ACOSER (1987-1991), ASAM (1991-1995), Ente Autonomo Teatro Comunale (1993-1998), Vicepresidente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna (1999-2006), Presidente del Conservatorio di Musica "Pedrollo" di Vicenza (2004-2007). È stato inoltre membro del C.d.A. di Hera Bologna (2003-2005) e di ATER - Associazione Teatri Emilia Romagna (2003-2008).

Da novembre 2008 è Consigliere per le attività musicali del Ministro per i Beni e le Attività Culturali On. Sandro Bondi.

Il suo impegno e la sua passione politica hanno avuto origine negli anni dei movimenti studenteschi al liceo e all'Università. E' stato dirigente della Gioventù Socialista Bolognese e, in seguito, del Partito Socialista Italiano.