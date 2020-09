Al via i lavori supplementari per la messa in sicurezza di Torre Calderina

Al via il progetto di riqualificazione integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre Calderina, diposta da una determina dirigenziale del Comune di Molfetta.

Per la messa in sicurezza della zona, l'Amministrazione aveva incaricato tecnici del Settore Territorio affinché esperissero un apposito sopralluogo sull'immobile in questione: la suddetta Torre Calderina. In tale circostanza erano state rilevate situazioni di pericolosità.

Pertanto, il Comune di Molfetta ha disposto di indire lavori supplementari nell'area, per dar seguito alla progettazione esecutiva della zona al fine di poter arrivare alla piena riqualificazione e fruibilità della fascia costiera di ponente.

Nello specifico, ha approvato il progetto degli interventi di eliminazione delle situazioni di pericolo e messa in sicurezza della Torre.