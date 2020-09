La famiglia senza tetto accetta il riparo a Bisceglie. E arrivano due proposte di lavoro

TraniLive.it ha parlato di loro lo scorso 28 agosto, accogliendo la loro richiesta di aiuto nei giorni di caldo più intensi di questa estate, quando si sono ritrovati senza più un tetto e con le valigie in piazza, dormendo sulle centralissime panchine in piazza Dante a Trani. Dopo qualche giorno di trattative, la famiglia ha accettato la destinazione provvisoria presso la struttura Caritas di Bisceglie, un riparo garantito fino al 30 settembre.

Nelle ultime ore si sono affacciati sul futuro di queste tre persone (ricordiamo padre, madre e figlia 19enne) due imprenditori, entrambi con sede lavorativa a Corato, per due proposte di lavoro: una per Mimmo ed una per sua figlia. La proposta lavorativa che sarà fatta a Mimmo sarà comprensiva anche di una soluzione abitativa. Due opportunità che potrebbero dare una svolta al futuro prossimo di questa famiglia, nella speranza possano essere colte e sfruttate come punto di partenza per costruire un tassello di dignità e riscatto.