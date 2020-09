​Angarano: «I positivi sono saliti a 3 e aumentano le persone in isolamento domiciliare​»

«Caro Concittadini, facciamo il punto della situazione: senza allarmismo ma con la massima attenzione dobbiamo continuare a convivere con l’emergenza sanitaria, che, lo ripetiamo ancora una volta, non è ancora superata. Come annunciato dalle Autorità Sanitarie regionali, nel mese di settembre si prevede un aumento dei contagi che la Sanità regionale è pronta ad affrontare. Noi dobbiamo essere preparati e non abbassare il livello di attenzione».

E' il messaggio che il Sindaco Angelantonio Angarano ha voluto lanciare alla città.

«Nella nostra Città i positivi sono saliti a 3 - scrive -, e aumentano anche le persone in isolamento domiciliare. Vi ricordo che queste ultime, avendo avuto contatti con persone risultate positive, sono posti in isolamento a scopo prudenziale, per contenere sul nascere la diffusione del contagio ed evitare pericolosi focolai. La Asl Bt, infatti, ha immediatamente effettuato le indagini epidemiologiche ricostruendo la catena dei contatti avuti dalle persone risultate positive e adottato i dovuti provvedimenti.

Si continua dunque a lavorare costantemente su questa emergenza per affrontare al meglio anche questa seconda ondata di contagi. Ancora una volta, vi ricordo che abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.

È dovere di tutti rispettare le regole: in primis indossiamo la mascherina, soprattutto nelle situazioni in cui è obbligatorio; evitiamo assembramenti; manteniamo la distanza interpersonale di almeno un metro. Siamo stati responsabili durante la prima ondata; dobbiamo esserlo anche ora, con lo stesso spirito di comunità e buon senso che, sono certo, non mancheranno. Senza allarmismo ma con prudenza».