Angarano: «A Palazzo di Città sventola la bandiera di Spighe Verdi»

«A Palazzo di Città sventola la bandiera di Spighe Verdi, un prestigioso riconoscimento assegnato da FEE (Foundation for Environmental Education) e Confagricoltura alle Città che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile capace di valorizzare il territorio, rispettoso dell'ambiente e della qualità della vita, capace di innovazione».

Ad annunciarlo è lo stesso Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Bisceglie quest'anno - scrive - ha ricevuto per la prima volta questa significativa attestazione (equivalente della bandiera blu per la terra) entrando nel novero di sole 46 Città in Italia che possono fregiarsene. Un motivo di orgoglio e un ulteriore incentivo a continuare ad essere attenti all'ambiente e vicini alla nostra agricoltura, una delle nostre risorse più preziose grazie al lavoro quotidiano di produttori e contadini che con passione e dedizione coltivano eccellenze vanto e simbolo del nostro territorio».