Biglietti della lotteria di Libri nel Borgo Antico, ecco i vincitori

Sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria di Libri nel Borgo Antico, con la quale l'associazione Borgo Antico sosterrà il Museo Diocesano di Bisceglie.

Questi i numeri vincenti:

1° premio (300 euro in libri) va al biglietto numero 2397

2° premio (150 euro in libri) va al biglietto numero 3105

3° premio (50 euro in libri) va al biglietto numero 2845

I vincitori dovranno recarsi alla libreria Abbraccio alla Vita, in via XXIV MAGGIO 44 a Bisceglie per il ritiro del premi.