Riammissione in serie C, il Bisceglie affida l’incarico all’avvocato Cesare Di Cintio

L’A.S. Bisceglie Srl ha dato mandato all’Avvocato Cesare Di Cintio di tutelare la posizione della società nerazzurra in merito ad una potenziale riammissione in serie C, a seguito del dispositivo n. 152 emesso dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in data 31 agosto 2020, sulla presunta combine nella partita Picerno – Bitonto. L’Avvocato Cesare Di Cintio è nato a Bergamo l’1 luglio 1972 ed è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo dal 2002 con studi legali a Bergamo e Roma. Ha maturato una competenza specifica nell'ambito del settore sportivo del calcio dirigendo, in qualità di arbitro, un migliaio di partite, a partire dalla stagione 1990/1991 e sino al 2004 - anno di dismissione dall'AIA Associazione Italiana Arbitri - a partire dalle prime categorie fino a raggiungere la Serie C e, nel ruolo di IV Ufficiale di Gara, la Serie B.

Ha conseguito nel 2009 il titolo di "Team Manager di Società di Calcio Professionistico" riconosciuto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e dal CONI per la partecipazione al II corso di Team Manager prodromico per accedere a Corso per Direttore sportivo presso il Centro tecnico- federale di Coverciano. Di Cintio possiede inoltre un Master conseguito nel 2010 al corso di Management Sportivo patrocinato da Luiss Business School e CONI, finalizzato all’approfondimento delle competenze necessarie per operare nel mondo dello sport.

Dal 2014 è patrocinante in Cassazione. Nel corso degli anni la sua attività si è concentrata principalmente nell’ambito del diritto sportivo.

Ad oggi, assiste a livello legale società sportive, federazioni e leghe, dirigenti sportivi, allenatori, atleti nonché agenti sportivi sia per problematiche avanti gli organi di giustizia ordinaria e sportiva.