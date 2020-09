Confcommercio Bisceglie, solidarietà ai titolari della pizzeria in Largo Fiamme Gialle

«Solidarietà e vicinanza da parte di tutta la Confcommercio di Bisceglie nei confronti dei titolari di una pizzeria che ha sede in Largo Fiamme Gialle che, stando a quanto apprendiamo dalla stampa, hanno subito un'aggressione domenica pomeriggio».

E' quanto scrive Leo Carriera, direttore Confcommercio Bari-Bat.

«In particolare, all'uomo aggredito, insieme a sua sorella e suo fratello - prosegue - , facciamo gli auguri di una pronta guarigione. Ma episodi del genere, oltre che essere da condannare, non possono che portare la nostra riflessione al tema della sicurezza a Bisceglie. Quanto accaduto non ci lascia indifferenti, anzi ci preoccupa perché abbiamo bisogno di sentirci al sicuro nello svolgimento delle nostre attività imprenditoriali. Chiediamo per tale ragione, al Sindaco e all'amministrazione comunale si prestare ulteriore attenzione al tema con il potenziamento della video sorveglianza e il rafforzamento dei controlli.

Ringraziamo le forze dell'ordine per essere prontamente intervenute a riportare la situazione alla normalità domenica pomeriggio nella pizzeria in questione ma auspichiamo che fatti simili non si verifichino più».