La donna aggredita: «Hanno rotto un bicchiere sulla testa di mio fratello»

«E’ cominciato tutto perché alle 15.15 sono entrati in pizzeria con un bicchiere di whisky in mano ed hanno chiesto una pizza. Mio fratello, educatamente, li ha invitati a tornare più tardi perché avevamo appena aperto ed era impossibile prepararla al momento. Ecco che uno degli stranieri ha preso il bicchiere e lo ha frantumato sulla testa di mio fratello».

E’ drammatico il racconto fatto dalla donna, una delle vittime della brutale aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a Bisceglie, in largo Fiamme Gialle, in pieno centro. Ha il collare che le è stato posizionato dai medici dell’ospedale Bonomo di Andria: «Ho ricevuto uno schiaffo sul volto – racconta – e si sa che la mano degli uomini è sempre molto pesante».

Subito dopo l’aggressione al fratello, sempre nel racconto della donna, titolare con i due fratelli di una nota pizzeria, si è scatenato l’inferno: i due aggressori hanno preso a botte i fratelli che hanno cercato di difendersi e di buttarli fuori dal locale. Nel frattempo qualcuno è riuscito ad allertare i carabinieri che sono arrivati in pochi istanti. Anche loro hanno dovuto faticare non poco per bloccare i due energumeni, provenienti dall’Est Europa ma residenti da tempo a Bisceglie.

Il bilancio finale è di tre feriti: la donna, come detto ed i due suoi fratelli costretti alle cure dei sanitari di Andria. Uno dei fratelli, in particolare, ha perso due denti nella colluttazione. Naturalmente ora si attendono le indagini e la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri per i provvedimenti del caso.