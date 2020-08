Rissa in pieno centro, fermato un ubriaco che litigava con una ragazza

Prima qualche parola di troppo, poi dagli insulti si è passati alle vie di fatto quando ad essere coinvolta è stata una ragazza. A questo punto è scoppiata una vera e propria rissa, sedata a stento dai carabinieri intervenuti prontamente.

E' accaduto tutto in pochi istanti, intorno alle 17 di oggi, domenica 30 agosto in prossimità di Largo Fiamme Gialle, a due passi da via Isonzo. Stando ai racconti di alcuni residenti, protagonista della vicenda uno straniero dell'Est Europa in evidente stato di ubriachezza. Non sono chiare le ragioni che hanno portato alla rissa che ha coinvolto alcuni passanti che hanno tentato di difendere la ragazza. Sul posto, come detto, i carabinieri che hanno dovuto lavorare non poco per riportare la calma e fermare lo straniero, mentre qualche minuto dopo è arrivata anche una ambulanza per prestare soccorso a chi era rimasto contuso nel parapiglia.

Il fermato, sempre secondo alcune indiscrezioni, è stato portato via dai carabinieri e si attendono i provvedimenti ufficiali.