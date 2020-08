Libri nel Borgo Antico, cresce l’attesa per la chiusura della rassegna

Successo di pubblico per la terza serata di Libri nel Borgo Antico, manifestazione letteraria in programma a Bisceglie fino a domenica. Tante le persone che si sono riversate nei luoghi del centro storico scelti per accogliere gli autori ospiti della rassegna, giunta alla sua undicesima edizione.

Come di consueto, largo Castello ha ospitato appuntamenti d'eccellenza, con importanti nomi del panorama nazionale. Il candidato alla Presidenza della Regione Puglia Ivan Scalfarotto ha aperto la serata, seguito da Pietro Del Soldà che, di fronte ad un pubblico attento, ha raccontato "Sulle ali degli amici". Marcello Veneziani ha spiegato il suo "Dispera bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino", quindi Stefania Auci, che ha raccontato il suo bestseller "I leoni di Sicilia. La saga dei Florio". Dopo Daniele Mencarelli, con "Tutto chiede salvezza", spazio a Federico Moccia che, in chiusura, ha illustrato il suo "Semplicemente amami".



Non solo Largo Castello. Anche palazzo Amazzalorsa, via Nazario Sauro e piazza Tre santi hanno ospitato le numerose conversazioni previste nel ricco programma della rassegna letteraria, animando, in questa maniera, il suggestivo centro storico di Bisceglie. Il terzo appuntamento di "Borgo dei piccoli", spazio della manifestazione destinato ai lettori più giovani, ha visto protagonista Mariagrazia Fiore, con "Clara".



Libri nel Borgo Antico si proietta verso la quarta - e ultima - serata, con largo Castello che, ancora una volta, accoglierà ospiti noti del parterre nazionale: a Raffaele Fitto seguiranno Paola Perego e Roberto Costantini. Diego De Silva spiegherà i suoi "Valori che contano (avrei preferito non scoprirli)", quindi Gianrico Carofiglio che, con "Non esiste saggezza", chiuderà la manifestazione. Saranno altresì presenti i candidati alla Presidenza della Regione Puglia Pierfranco Bruni e Mario Conca, rispettivamente a palazzo Ammazzalorsa (ore 20:10) e via Nazario Sauro (ore 20:20).



Le presentazioni della manifestazione si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid: prima di accedere alle piazze di presentazione, sarà necessario registrarsi presso gli appositi banchi d'ingresso. Anche per le conversazioni di largo Castello, per coloro che non fossero riusciti a prenotarsi, si potrà accedere dopo le 19:30, occupando i posti eventualmente lasciati liberi.