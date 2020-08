​Coronavirus, Angarano: a Bisceglie un contagiato e sei in isolamento

Un aggiornamento costante sull'andamento dei contagi a Bisceglie. E' la promessa del Sindaco Angelantonio Angarano, che ha ufficializzato la presenza in città di un contagiato e di sei persone in isolamento perché venute a contatto con infetti. Ecco il testo del suo messaggio-appello:

«Cari Concittadini, come sapete e come sottolineato dalle Autorità Sanitarie e dal Governatore Michele Emiliano, la Regione Puglia è entrata nella seconda ondata Covid. Nelle prossime settimane è previsto un aumento dei contagi e per questo la rete ospedaliera regionale, dei laboratori e i dipartimenti di prevenzione è stata rafforzata.

È fondamentale che da parte di tutti noi ci sia la massima collaborazione e cautela nel rispetto scrupoloso delle regole.

Ricomincio ad aggiornarvi sull’andamento dei contagi nella nostra Città, come sempre fatto la scorsa primavera, attenendoci, come sempre, alle notizie ufficiali che ci giungono dalla Asl Bt per il tramite della Prefettura di Barletta-Andria-Trani. Ad oggi nella nostra Città abbiamo una persona positiva al Covid-19. Sono invece 6 i cittadini in isolamento domiciliare poiché, pur essendo negativi, hanno avuto contatti con persone che hanno contratto il virus.

Stiamo continuando a lavorare con dedizione e attenzione, in coordinamento con gli altri sindaci della Bat, la Prefettura e le Autorità sanitarie per monitorare attentamente l’andamento dei contagi. Contestualmente abbiamo già ripreso, con la collaborazione dell’azienda che cura il servizio di igiene urbana, il ritiro dei rifiuti dedicato a chi è in isolamento fiduciario.

Sul fronte delle scuole, dopo i sopralluoghi effettuati con i tecnici, stiamo pianificando gli interventi da effettuare negli edifici scolastici per adeguare gli spazi, migliorandone la qualità, e ottimizzare ingressi e uscite, consentendo una frequenza in sicurezza.

Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole, come ci ricordano anche i messaggi audio diffusi per la città.

Insieme abbiamo superato la prima ondata di questa emergenza, insieme affronteremo anche la seconda. Continuiamo a fare fronte comune contro il Coronavirus, così saremo più forti».