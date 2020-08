Ecco il programma della terza serata di Libri nel Borgo Antico

Tutto pronto per la terza serata di Libri nel Borgo Antico. Si inizia alle 19,00 in piazza Tre Santi con Angela Astone e il suo D.I.E.T.A Mater edito da Anyname. E si chiuderà alle 22,50 con Giuseppe Scaglione e il suo La verità del mare edito da Robin Edizioni, al Porto Turistico.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Alle 19,30 in largo Castello, Ivan Scalfarotto partecipa a I FESTIVAL LETTERARI DI PUGLIA INCONTRANO I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, evento in collaborazione con I DIALOGHI di Trani e LECTOR IN FABULA di Conversano.

In Largo Castello. Alle 20,15 Pietro del Soldà presenterà Sulle Ali degli amici (Marsilio). Alle 21,00, sarà la volta di Marcello Veneziani che presenterà Dispera bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino, edito da Marsilio. Alle 21,45 Stefania Auci salirà sul palco con i suoi I leoni di Sicilia (Editrice Nord). Alle 22,30, Daniele Mencarelli racconterà al pubblico del suo Tutto chiede salvezza (Mondadori).

In piazza Tre Santi, ad Angela Astone seguiranno Natale Petti, Giuseppe Gallo, Pietro Falconetti, Antonella Maddalena, Gianpaolo Busso, Mario Torti, Iole De Pinto.

A Palazzo Ammazzalorsa si potrà assistere alle conversazioni con Antonella Colucci e Adriana Iannucci, Alessia Francavilla, Maria Giuseppina Pagnotta, Amilcare Spinapolice, Rino FInamore, Domenico Palattella, Giuseppe Santoro, Donato Di Liddo.

Al Porto turistico, aprirà la serata Fernando Muraca. Seguiranno Waldemaro Morgerse, Giuseppe Selvaggi, Federica Gasbarro, Diego Galdino, Antonio Gelormini, Giacomo Balzano, Giuseppe Scaglione.

LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PIAZZE

Anche questa sera, sabato 29 agosto, per assistere alle conversazioni in largo Castello è possibile effettuare la registrazione gratuita direttamente all’ingresso della piazza: sarà possibile accedere anche per una sola conversazione, fino al completamento della capienza.

Per assistere alle conversazioni nelle altre piazze (piazza Tre Santi, Palazzo Ammazzalorsa, Porto Turistico) è possibile effettuare la registrazione direttamente all’ingresso della piazza.

Tutte le specifiche anti-Covid (mascherina, igienizzazione mani, distanza di sicurezza) sono ovviamente confermare. L’Associazione Borgo Antico raccomanda di scaricare sul proprio smartphone l’APP IMMUNI.