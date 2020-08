Asl Bat e forze dell'ordine intensificano i controlli anti contagio anche a Bisceglie

Nel mese di agosto il personale del dipartimento di prevenzione della Asl Bt, in collaborazione con Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri e con la supervisione della Prefettura Bat, ha effettuato controlli a tappeto nei locali della movida notturna nelle città della sesta provincia pugliese al fine di verificare la corretta applicazione delle ultime disposizioni della Regione Puglia.

''Da valutazioni congiunte con il Dipartimento di Prevenzione abbiamo disposto i controlli in molti dei locali più frequentati dai giovani in questo periodo estivo tra Margherita di Savoia, Bisceglie e Trani - dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt - Sono state rispettate le distanze previste con uso corretto delle mascherine così come disposto dalla ordinanza della Regione Puglia n.366 del 12 agosto. Ringrazio il Prefetto e tutte le forze dell'ordine con cui i colleghi del Dipartimento di Prevenzione diretto dal dottor Riccardo Matera hanno collaborato durante questi interventi notturni di controllo e verifica''.