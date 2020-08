Al via l'undicesima edizione di Libri nel Borgo Antico

Prende il via oggi l’undicesima edizione del festival Letterario Libri nel Borgo Antico di Bisceglie. Si inizia alle ore 19,00, in piazza Tre Santi con la presentazione di Neda (Secop) di Luca De Ceglie e si chiude alle 22,30 in largo Castello con Erica Mou e il suo Nel mare c’è la sete (Fandango).

E proprio in largo Castello, per la prima serata, Libri nel Borgo Antico ospiterà alle ore 20,15 Francesco Borgonovo con Contro l’onda che sale (Piemme); alle 21,00 don Marco Pozza con I gabbiani e la rondine - La Via Lucis di Papa Francesco (Rizzoli); alle 21,45 Stefano Lorenzetto con Chi (non) l’ha detto (Marsilio); alle 22,30 Erica Mou. Attesissime dai giovanissimi invece le conversazioni con lo youtuber Nick Radogna che al Porto Turistico alle ore 19,50 presenta In giro del mondo con il più figo degli sfigati edito Mondadori Electa; alle 21,20, sempre al Porto, l’influencer e stilista Georgette Polizzi presenterà I lividi non hanno colore (Mondadori Electa); a seguire, nello stesso spazio alle 22,20, Adessoscrivo, misterioso autore amatissimo dai giovani, presenterà il suo ultimo libro Respira (Sperling&Kupfer).

Sempre al Porto Turistico, presenteranno i propri lavori dalle 19,20 Emanuele Triggiani, Bianca Favale, Alessandra Minervini, Laura Rizzo, Giuseppe Pasquale.

In piazza Tre Santi si potrà assistere dalle 19,00 alle presentazioni di Luca De Ceglie, Cosimo Damiano Damato, M;arino Pagano, Roberto Montella, Vincenzo Arena, Giovanni D’Innella, Pinuccia Matta, Valentino Losito.

A Palazzo Ammazzalorsa, saranno ospiti di Libri nel Borgo Antico a partire dalle 19,10 Angela Covelli, Ada Fichera, Ippolita Di Lecce, Bianca Tragni, Alessia Giovannini, Michele Lucivero, Michele Caricola e Pietro Zauli.

Libri nel Borgo Antico, in collaborazione con i Dialoghi di Trani e con Lector in Fabula di Conversano, organizza quest’anno l’evento “I FESTIVAL LETTERARI DI PUGLIA INCONTRANO I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE”. Un appuntamento voluto da tre delle più importanti rassegne pugliesi per discutere insieme ai candidati alla presidenza della Regione di Cultura e sostegno al sistema regionale dei Festival Letterari. Questa sera, sul palco di largo Castello alle 19,30 salirà la candidata 5Stelle Antonella Laricchia. A condurre la conversazione sarà Pinuccio (Alessio Giannone).

COME PARTECIPARE ALLE PRESENTAZIONI

Per partecipare alle presentazioni che si terranno al Porto Turistico, a Palazzo Ammazzalorsa è possibile effettuare la registrazione direttamente all’ingresso.

Per assistere alle conversazioni di largo Castello è necessario munirsi di ticket gratuito di prenotazione. È possibile prenotarsi ancora questa mattina, presso la libreria Abbraccio alla Vita (via XXIV Maggio 44, Bisceglie) fino alle 13,00. Sarà possibile registrarsi direttamente all’ingresso di largo Castello solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi. Non sono in ogni caso consentiti assembramenti. Sarà richiesto il mantenimento della distanza. Sarà necessario indossare la mascherina almeno fino al raggiungimento del posto a sedere. L’Associazione Borgo Antico invita tutti gli ospiti a scaricare sul proprio cellulare l’App Immuni.