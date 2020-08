​Sorteggiati gli scrutatori per Referendum e Regionali del 20 e 21 settembre: i nomi

Mercoledì 26 agosto, all’ufficio elettorale del Comune di Bisceglie, alla presenza dell’Assessore Roberta Rigante e di consiglieri comunali componenti della commissione elettorale, è stato effettuato il sorteggio elettronico degli scrutatori effettivi e riservisti che saranno impegnati negli uffici di sezione per le operazioni di voto e scrutinio nelle consultazioni referendarie e regionali che si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Anche questa volta il sorteggio è stato effettuato tra coloro che fossero iscritti presso il Centro Territoriale per l'Impiego o studenti che non svolgessero alcuna attività lavorativa retribuita, a condizione che fossero regolarmente iscritti nel vigente Albo degli Scrutatori. Ciò per dare priorità a disoccupati e studenti senza lavoro, così da sostenere chi non ha un reddito fisso.

Ecco l'elenco degli scrutatori (il numero iniziale identifica la sezione dove presteranno servizio):

1 SALERNO SIMONA

1 MASTRODONATO ALBERTO

1 DI LECCE SABINA

1 GENCHI ANNAMARIA

2 PAPAGNI ROBERTA

2 DE FEUDIS MAURO GIUSEPPE

2 PALMESE FRANCESCO

2 IANNELLI ANNAMARIA

3 PRUDENTE ERICA

3 COSMAI LUCIA

3 COCOLA FRANCESCA

3 LOPOPOLO MIRIANA

4 ZINGARELLI MAURO

4 VALENTE ISABELLA

4 TODISCO ANTONIA

4 DELL’OLIO MARINO

5 PEDONE MARICA

5 PORTOSO GIOVANNA

5 LAMANTEA CARLO

5 MIZZI MARTINA

6 DI LIDDO MARIA

6 DI PIERRO LISA

6 GALANTINO LUCIA

6 MISINO SAMANTHA ROSARIA

7 DE VINCENZO ANTONELLA

7 TESORO GIUSI

7 INGRAVALLE SONIA

7 PAPAGNI FABRIZIO

8 CATINO ALBERTO

8 SOMMA ARIANNA

8 MASTRAPASQUA ANTONIA

8 ACQUAVIVA ANTONIETTA

9 LANDRISCINA DONATELLA

9 MUSCATELLA GIANMICHELE

9 CAPRIOLI SUSANNA

9 MONTERISI MONICA

10 PICCA IVAN

10 SASSO BRIGIDA SIMONA

10 MAZZILLI ANGELICA

10 CAMERO ALESSIA GAIA

11 SCARAMUZZINO IDA

11 DI PIERRO NATALIA GIULIA

11 SHEHU DEZDEMONA

11 VALENTE DOMENICO

12 DI LECCE ROSA

12 DI NARDO PIETRO

12 DI CORRADO PAOLO

12 SPINA PANTALEO

13 SPINA ILARIA

13 RICCHITELLI DORINDA

13 DE MARCO ANTONIA

13 RICCHIUTI VITTORIA

14 CAPURSO ALESSIA

14 MUSCIO PASQUALE

14 de VINCENZIIS ALESSANDRO

14 COSMAI ISABELLA

15 DI BENEDETTO ILARIA

15 DE LUCIA FRANCESCA

15 FICARELLA GIOVANNA

15 DELL’OLIO MARIA

16 ZINGARO GABRIEL

16 FERRANTE GRAZIELLA

16 GALANTINO ALESSANDRA

16 PAPARELLA MARCO

17 PAPAGNI ELISABETTA

17 LOPOPOLO VINCENZO

17 BRESCIA DONATELLA

17 MONOPOLI NICOLO’

18 LOSCIALE MARIATERESA

18 BIANCO FRANCESCA

18 DI BENEDETTO ALESSANDRO

18 CHIAROLLA GIANCARLO

19 MASTRAPASQUA ELISA

19 dell’OLIO GIUSEPPE

19 DI LIDDO ADRIANO

19 CAPURSO GRAZIANA

20 LEGROTTAGLIE MARIA GRAZIA

20 SETTE CHIARA

20 MONOPOLI MARIAGRAZIA

20 SIMONE ISABELLA

21 SETTE GIANVITO

21 SAMARELLI FRANCESCA PIA

21 MUSCATELLA DAVIDE

21 TODISCO DORILICIA

22 TODISCO FABRIZIO

22 COCOLA MAURO

22 PAPAGNI CONCETTA

22 LINETTI PIETRO

23 DI LIDDO MARIA

23 GRAMEGNA GIORGIO

23 FEOLA GERARDO

23 CARBONE ALESSANDRO

24 SASSO MARIA LUCREZIA

24 ANGARANO LOREDANA

24 COPPOLECCHIA MARTA

24 BALDUCCI ROSANNA

25 DI TERLIZZI MARIA ROSARIA

25 PAPAGNI MAURO

25 DI BENEDETTO MARIANNA

25 INGRAVALLE MARIA PINA

26 PASQUALE NUNZIA

26 DE VINCENZO MARIA

26 MISINO ROSALBA MARIA

26 PAPAGNI LUCREZIA

27 PAPAGNI VINCENZO

27 DELL’OLIO GIOVANNA

27 MAZZONE MARIANTONA

27 DI PILATO LUIGI

28 ANTONINO NATALIA

28 BOMBINI LUCREZIA

28 SQUEO GIROLAMO

28 DI LEO ANTONELLA

29 LOSCIALE ISABELLA

29 DELL’OLIO PASQUALINA

29 DI PIERRO ANNARITA

29 DE NISCO KAREN

30 MONOPOLI ALBERTO

30 LA NOTTE OTTAVIA

30 GALLO CRISTIAN

30 DI PINTO STEFANO

31 SETTE EMANUELE

31 NAPOLETANO ANTONIO

31 RAGNO ROBERTO

31 PATRUNO MARTA ANNA

32 SALERNO TERESA

32 PALMIERI FLAVIA

32 SASSO GIULIA

32 RANA MARIKA

33 PASQUALE GIULIA

33 DE CILLIS MARIA ROSARIA

33 ABASCIA’ ANGELA GIOIA

33 PALMIERI PAOLO

34 GOFFREDO PAOLA

34 DI MOLFETTA LUCIA

34 PREZIOSO ANTONIO

34 CORTESE GIORGIA

35 SIMONE GIOVANNA

35 LEUCI GIOVANNA

35 SINIGAGLIA NICOLA

35 GESMUNDO ANTONIA

36 ZONNO ANTONELLO

36 ARUANNO EVELINA

36 DI PIERRO DANIELA

36 DI CEGLIE ISABELLA

37 DE TOMA SIMONA

37 DI MAIO ANTONELLA MARIA GRAZIA

37 PAPAGNI CATERINA

37 BOVIO PAOLO

38 MASTROIANNI ANNA MARIA

38 RICCHITELLI SERGIO

38 DELL’OLIO ELENA

38 DILORENZO STEFANIA

39 TROILO SARA

39 TRIONE LUANA

39 ARCIERI FRANCESCO

39 STORELLI ANNA

40 DELL’OLIO ANGELO

40 LOPOPOLO GIUSEPPE

40 IACUBINO GIOIA MARIA LUCIANA

40 CANGELLI ANNAMARIA

41 SIMONE MARGHERITA

41 SCANDAMARRO GIUSEPPE

41 GIUGNO ADRIANA

41 LORUSSO ANGELO

42 DI MODUGNO GIUSEPPE

42 SASSO LUCREZIA

42 SETTE ELISABETTA

42 LA NOTTE MARGHERITA

43 PATRUNO ANDREA

43 MASTROGIACOMO FRANCESCA

43 PAPAGNI NICOLA

43 VALENTE GIANVITO

44 DI REDA ISABELLA

44 DI BITONTO LUCREZIA

44 PIZZI MAURO

44 DI PILATO ALESSANDRO

45 ANDREOSE NORMA

45 NAPOLETANO FEDERICA

45 BALDINI CARMEN

45 GALANTINO GUIDO

46 VILLANI GIUSEPPE

46 ALBRIZIO VALERIA

46 DI CEGLIE ANTONIA

46 DI PIERRO LOREDANA

47 DI PINTO ANGELA

47 FERRO GIULIA

47 BELSITO CRISTIAN

47 DI PILATO ELISABETTA

48 PETRAROTA SABRINA

48 VALENTE MARICA

48 GAROFOLI TOMMASO

48 DE TOMA MARIA

49 D’AVERSA ISA ANDREINA

49 LOSCIALE VITO

49 DI NARDO ALESSANDRA

49 GROSSO FEDERICA

50 D’ADDATO TOMMASO

50 STORELLI ARIANNA

50 SGOBBA ANGELO MAGNO

50 FERRUCCI MARIA

51 DELL’OLIO FLAVIA

51 AMORUSO FABIO

51 COSMAI MARIA GIUSTINA

51 ADULOAE MARICICA

18 speciale L’ERARIO FELICETTA

18 speciale DI BITONTO PAOLO

19 speciale IEVA NICOLETTA

19 speciale GRAZIOSO SABRINA

24 speciale DE TOMA GIULIO

24 speciale MISINO ISABELLA

951 FEOLA MARIA ANTONIA

951 DELL’OLIO RAFFAELLA LARA