​I Baywatch salvano una donna in difficoltà a causa del mare molto agitato

In una spiaggia Salsello semivuota a causa del vento e del mare molto mosso, alle 16.30 di martedì 25 agosto, Pietro, giovane bagnino dell’ASD Baywatch, è intervenuto per soccorrere una donna in difficoltà tra le onde.

Pietro, classe 2003, si è accorto subito che la donna, nonostante non fosse al largo, stava annaspando, preda delle onde e del mare da bandiera rossa. Il deciso intervento del bagnino dell’Associazione Baywatch ha evitato qualsiasi rischio per la donna, evidentemente agitata e spaventata dall’accaduto, che è stata riportata a riva e assistita fino al completo ristabilirsi della situazione.

Nessuna conseguenza quindi per la donna, originaria di Corato, che ha ringraziato Pietro e tutta la Baywatch per l’assistenza e il sostegno.

All’interno del progetto Spiagge Sicure 2020, i bagnini della ASD Baywatch, tutti in possesso di regolare brevetto per il salvataggio e di attestato Basic Life Support per il primo soccorso, sono in servizio fino al 31 agosto su quattro spiagge libere e non attrezzate della città di Bisceglie.