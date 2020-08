Libri nel Borgo Antico, tutto quello che c'è da sapere sul sistema di sicurezza

Per garantire la sicurezza degli autori e del pubblico, sono state assunte sulla base di uno specifico piano, stringenti misure. Per l’accesso alle presentazioni di piazza Castello sarà necessario munirsi del ticket gratuito di prenotazione. La prenotazione va effettuata personalmente recandosi presso la libreria Abbraccio alla Vita (via XXIV Maggio 44 Bisceglie) nei giorni 26 agosto (dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21) e 27 agosto (dalle 10 alle 13). L’ingresso a Largo Castello sarà consentito dalle 18,15 alle 19,30 di ciascuna serata: dopo tale orario la prenotazione si riterrà nulla. La prenotazione riguarda tutte le conversazioni di ciascuna serata: non sarà quindi possibile prenotare posti per assistere a una sola conversazione, né accedere alla piazza dopo le 19,30.

Il ticket di prenotazione è nominativo e non cedibile. All’ingresso va esibito documento di identità.

Per assistere alle conversazioni nelle altre piazze (piazza Tre Santi, Palazzo Ammazzalorsa, Porto Turistico) è possibile effettuare la registrazione direttamente all’ingresso.

Si ricorda che non sarà consentito l’accesso a chi sarà rilevata una temperatura superiore ai 37,5°.

Si consiglia vivamente di scaricare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI.

LA COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE È DETTATA DALLE NORME CHE IMPONGONO DI TRACCIARE TUTTE LE PRESENZE.