Gelate 2018 in agricoltura, 171mila euro assegnati a Bisceglie dalla Regione

Ammonta a circa 171mila euro la cifra stanziata dalla Regione Puglia, attraverso il finanziamento del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, per la Città di Bisceglie in seguito ai gravi danni causati alla produzione olivicola dalla neve e dalla gelata di febbraio - marzo 2018.

“L’agricoltura olivicola biscegliese potrà finalmente trarre una boccata d’ossigeno dopo le pesanti difficoltà patite per le calamità naturali di circa due anni fa”, ha sottolineato Gianni Naglieri, Assessore all’agricoltura della Città di Bisceglie. “Un risultato importante conseguito anche grazie alla celerità del Comune, che sin dalle prime ore successive alle avversità atmosferiche ha avuto il merito di avviare e seguire l’iter tecnico ed amministrativo. D’intesa con il Sindaco Angarano abbiamo subito attivato con gli uffici la procedura di studio ed approfondimento che ha portato ben 126 aziende olivicole biscegliesi ad essere in elenco tra i potenziali beneficiari degli interventi di sostegno, diventati reali dopo il riconoscimento della declaratoria di eccezionalità per l’avversità atmosferiche. Le somme dovranno ora essere trasferite dalla Regione Puglia al Comune. In attesa dell’erogazione, gli uffici comunali hanno già provveduto ad accertare le quote proporzionali, potenzialmente accreditabili a ciascuna delle 126 aziende agricole interessate, riprendendo l’istruttoria di propria competenza”.