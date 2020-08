L'Istituto Moravia e il Centro socio-educativo “didatticaMente” insieme per parlare di DSA e BES

Giovedì 27 agosto alle ore 20:00 presso l’Auditorium “San Luigi” in Piazza Mazzini sito a Trani, l’Istituto Moravia con i suoi dirigenti Gianni Lotito e Teresa Boccuzzi e le coordinatrici del Centro socio-educativo “didatticaMente” la dott.ssa Annamaria Palumbo e la dott.ssa Gaia Prudente specializzate in strategie educative per DSA e BES parleranno dell’efficienza collaborativa tra insegnanti e educatori.

La scuola ha un ruolo fondamentale nel percorso di questi ragazzi e questo convegno vuole far chiarezza su quali possano essere gli strumenti dispensativi e compensativi utili per raggiungere gli obiettivi didattici dei ragazzi con DSA o BES. Il motto è “Insieme si può”!