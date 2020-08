«La rigenerazione urbana di piazza don Milani è un intervento scaturito dai patti di collaborazione fra amministrazione comunale e Caritas cittadina. Dal 17 al 29 agosto i giovani della Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, giovani volontari biscegliesi in Caritas e giovani missionari comboniani saranno impegnati sulla piazza insieme ad operai comunali e a cittadini di passaggio che desiderano darci una mano».

E' quanto sottolinea Matteo Losapio, giovane biscegliese che sta percorrendo la strada che conduce al sacerdozio, durante i lavori di risistemazione di piazza don Milani, in via Amando Vescovo, di fronte alla parrocchia di San Pietro (in zona San Pietro).

«Piazza don Lorenzo Milani - spiega Matteo Losapio - è celebre per il degrado e gli atti vandalici che hanno seriamente compromesso e distrutto l'arredo urbano. Il progetto prevede la pulizia dai rifiuti, la rimozione dei mattoni rotti, la potatura degli alberi, la pulitura dei graffiti, la risistemazione dei blocchi in marmo ancora intatti, la ricostruzione dei blocchi distrutti, la pitturazione delle panchine e la scrittura di citazioni di don Lorenzo che possano stimolare tutti all'impegno e alla cura del bene comune».