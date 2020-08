Festival MACboat, il prossimo weekend è all’insegna del fumetto con #Bi-Comix

Due giornate interamente dedicate al fumetto, al fantasy, al gioco ed al cosplay, incorniciate nello splendido scenario della darsena di nord ovest di Bisceglie Approdi. E’ tutto pronto per la prima edizione di “#Bi-Comix, un mare di fumetti”, iniziativa in programma sabato 22 e domenica 23 agosto che rientra tra gli appuntamenti principali del Festival MACboat 2020.

Promossa su forte impulso di Piero Di Terlizzi (direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia) allo scopo di ampliare la conoscenza sui nuovi e più moderni linguaggi dell’arte contemporanea, la rassegna si avvale del coinvolgimento di Giacomo Ferrucci, gestore della fumetteria “La Tana del Nerd” sita in Via Virgilio a Bisceglie, nonché di Stefania Galantino e Mariachiara de Leo (responsabili canali social e grafica dell’evento).

Ospite d’eccezione della prima giornata di #Bi-Comix sarà l’illustratore e disegnatore di graphic novel Giuseppe Guida, autore di fumetti come Zilf e Scampia Storytelling. Sabato, con inizio alle ore 20.30, Guida – che svolge anche l’attività di docente presso la scuola privata del fumetto “Inkiostro” di Foggia – intratterrà gli appassionati di fumetto assieme al prof. Di Terlizzi ed a Ferrucci in un talk sui temi della progettazione, struttura della storia e dinamiche del mercato del prodotto.

Il #Bi-Comix sarà inoltre arricchito dalla pittoresca presenza di cosplayer, che costituiranno presenza significativa e animeranno l’atmosfera nell’area espositiva e tra gli stand, con i costumi ispirati ai beniamini dell’immaginario iconico del mondo dei fumetti e dei cartoon come Dragon Ball, One Piece e tanti altri. La rassegna prevede inoltre l’intervento di giovani illustratori e fumettisti come Ludovica Meneghella, Inferno 5 Collettivo, Alessandro Lanfracotti, Alessio Ciocia, Bad Attitude, Zamira Fikaj e Manuel De Florio. Provenienti da diverse aree della Puglia, questi artisti opereranno nei due giorni del #Bi-Comix realizzando disegni inediti, inchiostrando, mostrando la propria produzione e interpretando in modo personale alcune celebrità del mondo dei fumetti. Domenica, alle ore 20.30, è previsto un altro interessante talk in compagnia di Manuel De Florio e Inferno 5 Collettivo.

La parte espositiva sarà incentrata sui due stand predisposti da “La Tana del Nerd”, fumetteria attiva dal 2018 la cui sede è anche un luogo di socializzazione per i giochi di ruolo, con decine di giovani players attivi, e da “Il pianeta dei Saiyan” di Trani, gestita da Nicola Ragno. Infine, in un’altra area della darsena di nord-ovest saranno collocati alcuni tavoli per gli appassionati di giochi di carte.