Rigante: «Dispiaciuti dell'atteggiamento di chi cerca sempre visibilità»

“Non smetteremo mai di stupirci e di restare dispiaciuti dell'atteggiamento di chi cerca visibilità, quasi quotidianamente, strumentalizzando temi delicatissimi e mistificando la realtà, con toni che ormai sono abitualmente aggressivi. Faccio appena cenno al fatto che l'interrogazione consiliare di cui questa mattina parla il consigliere Spina per rivendicare non si comprende bene quali meriti è di ben due mesi successiva ad una nota dell'Assessorato alle pari opportunità agli uffici comunali competenti, con la quale si sollecitavano tutti gli interventi utili a fornire una o più spiagge di servizi dedicati ai disabili: non è certo la ricerca di primati che indirizza il nostro lavoro, ma i bisogni dei cittadini e la loro qualità della vita, per la quale, pur fra enormi difficoltà, ci impegniamo costantemente e con assoluta dedizione. Ci piacerebbe che un ex sindaco, che ha rappresentato la Comunità e le Istituzioni per tanti anni, nella sua attuale veste di consigliere di opposizione, mettesse la sua esperienza a disposizione della collettività in maniera costruttiva e non strumentale, laddove invece assistiamo a continui violenti attacchi che nulla hanno a che fare con il bene comune. Perché sono certamente legittimi gli interventi che mirano a sollecitare il buon funzionamento della macchina amministrativa, ma la corsa ad accaparrarsi meriti invece di plaudire ad un intervento atteso da anni, magari anche dando suggerimenti utili a massimizzare l'intervento stesso, è davvero un atteggiamento incomprensibile. Non perdiamo la speranza che la Politica torni a occuparsi della collettività e lasci da parte i toni cui siamo ormai tristemente abituati da parte del consigliere Spina”. Lo dichiara Roberta Rigante, Assessore alle politiche sociali della Città di Bisceglie.