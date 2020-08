​Futbol Cinco Bisceglie​: rinnovano Arcieri, Salerno e Sasso. Fiducia al giovane Tritto​

Dopo aver annunciato gli arrivi di Cassanelli, Di Benedetto e Garofoli, in casa Futbol Cinco Bisceglie è tempo di nuove conferme. Quattro calcettisti, già protagonisti in maglia nerazzurra nello scorso torneo di serie C1, saranno a disposizione di mister Maurizio Di Pinto in vista