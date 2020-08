Fine estate senza musica, il Governo chiude discoteche e sale da ballo

Passato il Ferragosto, con i contagi da coronavirus in costante aumento, soprattutto tra i giovani, il Governo dopo aver consultato le Regioni ha deciso di chiudere le discoteche e le sale da ballo in tutta Italia.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico; l'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. L'ordinanza è valida sino al prossimo 7 settembre.



Anche il Comitato tecnico scientifico, ormai da giorni, aveva espresso la sua preoccupazione di fronte all’aumento dei casi positivi. E così nel pomeriggio di ieri è arrivata la decisione ufficiale notificata dai Ministri Speranza, Boccia e Patuanelli ai governi regionali.

«I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza», ha detto il Ministro Speranza.



Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, dalla pagina Facebook istituzionale, commenta: «Nonostante l’assenza di contagi e cluster derivanti da discoteche pugliesi, la Regione Puglia aveva adottato nei giorni scorsi analogo provvedimento di obbligo di mascherina in discoteca e nei luoghi all’aperto dove si creano assembramenti e movida.



La Regione Puglia ha richiesto oggi che al nuovo provvedimento di lockdown del settore - che, è bene che voi sappiate, provocherà danni economici rilevantissimi - segua da parte del Governo immediatamente un provvedimento a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli artisti del settore».

«So che i giovani, e non solo, amano ballare; e li capisco. Ma non si può rischiare che si balli nelle discoteche, nei lidi, nei bar o nei ristoranti o in ogni luogo in cui il contagio può diffondersi rapidamente. L'Italia resta uno dei Paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria; questa condizione non è casuale ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi. Ora è il momento di andare avanti, limitando al massimo le attività che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili. Utilizziamo il passaggio parlamentare del Dl agosto per ristorare le attività che subiranno perdite». ha spiegato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia.

Il Governo ha poi precisato che non ci saranno deroghe in nessuna regione.